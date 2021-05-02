Приемная ЕР встретила 200 тамбовчан за неделю

Тамбов, 2 мая. Жители Тамбовской области обратились в «Единую Россию» по ряду вопросов. Об этом сообщила руководитель региональной общественной приемной ЕР Тамара Фролова.

Депутат Госдумы РФ подтвердила, что 200 тамбовчан за неделю обратились в «Единую Россию». Вопросы граждан касались мер социальной помощи ветеранам и инвалидам, пенсионных начислений и новых шагов поддержки пожилых людей на фоне пандемии коронавируса.

Один из тамбовчан обратился к депутату областной Думы Андрею Пилипенко. Мужчина попросил компенсацию за купленные ранее технические средства реабилитации для ребенка. Вопрос разрешился, а гражданин получил выплату. Органы исполнительной власти активно принимали жителей области.

Тамбов отпраздновал 385-летнюю годовщину. Город основали для защиты Московского государства от кочевников в устье рек Цны и Студенец.