Россиянам рассказали, выгодно ли покупать квартиры в Грузии

Тбилиси, 2 мая. В Грузии не действуют ограничения для иностранцев на покупку недвижимости. Эксперт по недвижимости Людмила Анисимова рассказа о прибыльности инвестиций в грузинское жилье.

Около половины покупок грузинской недвижимости иностранцами приходится на российских инвесторов. За последние четыре года граждане России приобрели там более 15 тыс. квартир. Об этом в беседе с изданием «Аргументы и Факты» сообщила Анисимова.

Эксперт уверяет, что сейчас подходящий момент для покупки: по ее мнению, жилищный рынок в Грузии стагнирует. Она приводит в пример Батуми, где предложение превысило спрос и цены стали снижаться.

«Еще более демократичные цены на недвижимость, по-прежнему вкусная еда и теплое море все так же привлекательны, особенно если отсутствуют ограничения на въезд в страну», — подводит итоги эксперт.

Вложения в жилплощадь могут также нести и риски. Эксперты рассказывали ранее о возможных опасностях, которые связаны с приобретением квартиры.