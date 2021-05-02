Украинцы рассказали о своем отношении к маршу националистов

Киев, 2 мая. С молчаливого согласия Киева на Украине процветают националистические идеи.

На ушедшей неделе в Киеве прошел марш националистов, приуроченный к годовщине создания дивизии СС «Галичина». Несмотря на то, что в мероприятии участвовали всего порядка ста человек, чествование нацистского формирования вызвало резонанс в украинском обществе. Особенно жителей возмутили характерный выброс руки одного из участника марша.

Официальный Киев хранил молчание, но только до тех пор, пока не последовала негативная реакция из Германии и Израиля. Только после этого запоздалое возмущение выразили МИД и Офис президента. Издание «Страна» поинтересовалось у киевлян, как они сами относятся к «маршу вышиванок» в честь дивизии СС. Большинство украинцев сошлись во мнении, что киевские власти ничего не решают, а команды им поступают «из здания, где висит полосатый флаг со звездами».

Некоторые украинцы отказывались от комментариев, чтобы не пропагандировать СС. Но у подавляющего большинства населения словосочетание СС ассоциируется исключительно с нацизмом.

Комментарии жителей Киева: