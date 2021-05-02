Украинцы рассказали о своем отношении к маршу националистов

Киев, 2 мая. С молчаливого согласия Киева на Украине процветают националистические идеи.
На ушедшей неделе в Киеве прошел марш националистов, приуроченный к годовщине создания дивизии СС «Галичина». Несмотря на то, что в мероприятии участвовали всего порядка ста человек, чествование нацистского формирования вызвало резонанс в украинском обществе. Особенно жителей возмутили характерный выброс руки одного из участника марша.
Официальный Киев хранил молчание, но только до тех пор, пока не последовала негативная реакция из Германии и Израиля. Только после этого запоздалое возмущение выразили МИД и Офис президента. Издание «Страна» поинтересовалось у киевлян, как они сами относятся к «маршу вышиванок» в честь дивизии СС. Большинство украинцев сошлись во мнении, что киевские власти ничего не решают, а команды им поступают «из здания, где висит полосатый флаг со звездами».
Некоторые украинцы отказывались от комментариев, чтобы не пропагандировать СС. Но у подавляющего большинства населения словосочетание СС ассоциируется исключительно с нацизмом.
Комментарии жителей Киева:
«Это провокация для картинки, для телевизора… Чтобы показать Украину в невыгодном свете», - убеждена жительница столицы.
«Печально очень. Сугубо отрицательно. Такие марши поддерживают не наши люди, а те, чьи дедушки или прадедушки служили в СС «Галичина», - предположил киевлянин.
«Мой родственник пропал во время войны, и отец говорил, что его убили бандеровцы. Мне не нравятся выступления этих западенцев. Я не люблю это. Я за Украину, за Киев, за Ватутина (советский генерал, освободивший Киев – Ред.)» – рассказала пожилая киевлянка.
«Само слово СС – это негатив, фашизм. Вот это одно слово СС – карательные войска», - сказал еще один участник опроса.
«Это бандиты! Они заслуживают того, что их надо судить. По всей строгости закона. Это даже не обсуждается! Это мерзавцы и бандиты. Порядочные люди не могут таких людей героизировать!» – возмущается другая жительница.
«А какая у нас власть? Это все они взращивают себе в угоду. Им удобно, чтобы эти обезьяны с гранатами бегали по Украине и сеяли вражду, хаос и насаждали фашизм. Это просто возмутительно!» - сказала украинка.
«Украина – это не СС. И такие политические вопросы нам не нужны», - категорична в своем мнении киевлянка.
«Отношусь отрицательно из-за буквосочетания СС – это штурмовые отряды и нам не делает чести, что наши земляки принимали участие в этом движении», - резюмировал житель Киева.