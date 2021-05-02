Турция зазывает СМИ Украины в Анталию в надежде на приток туристов

Киев, 2 мая. Из-за ухудшения ситуации по коронавирусу в Турции Россия приостановила все чартерные и регулярные полеты.

Представители украинских СМИ отправятся в пресс-тур в Анталью для ознакомления с мерами безопасности с целью привлечения украинских туристов на турецкие курорты. Об этом рассказал министр культуры и информации Украины Александр Ткаченко.

Чтобы хоть как-то перекрыть дефицит российских туристов Анкара делает ставку на Украину. Киев выразил готовность стать «спасательным кругом».

«В середине мая в Турцию приедет группа украинской прессы, чтобы посмотреть, что было сделано для безопасного туризма», - уточнил Ткаченко в интервью.

Украинский чиновник посетил Анталью в ходе заседания рабочей подгруппы по правам туристов и безопасности туризма в Украине. Он изучил программу сертификатов безопасного туризма. Ткаченко подчеркнул, что между Турцией и Украиной сложились особые отношения, обе стороны сотрудничают в сфере туризма, Украина всегда отправляет в Турцию большое число туристов.

«Программа сертификатов безопасного туризма - действительно интересная инициатива. Мы хотим оценить опыт Турции в этом отношении, изучить и применить его в нашей стране», - отметил глава ведомства.

Ткаченко убедился, что вакцинация персонала в турсекторе является образцовой, и украинские власти хотели бы перенять этот опыт и реализовать в своей стране. По словам министра, благодаря этой программе, туристы могут не опасаться ехать на отдых в Турцию. Он подчеркнул, что украинцы выбирают турецкие пляжи из-за культурного богатства страны, добавив, что между странами возникли исторические и культурные связи.

По заявлениям официальных лиц, Турция планирует закончить вакцинацию всех работников туристической отрасли к концу мая.