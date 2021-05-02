Силуанов: аграрии-получатели господдержки должны сдерживать цены на товары

Москва, 2 мая. Сдерживать цены на свою продукцию на внутреннем рынке должны сельхозпроизводители, получающие господдержку, заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

Если аграрий получает средства из госбюджета, ему стоит проработать механизмы, ограничивающие динамику стоимости его продукции на внутреннем рынке. В соответствующем направлении продвигается правительство — общается в таком ключе с сельхозпроизводителями, заявил министр в ходе лекции в финансовом университете.

Существуют различные способы регулирования цен, отметил глава Минфина, комментируя высокие темпы роста потребительских цен в стране. Например, субсидирование отечественных производителей, чтобы те регулировали стоимость; задействование инструментов таможенно-тарифного регулирования (демпферы, квазиэкспортные пошлины). Кроме того, возможно введение ограничений при предоставлении государственной поддержки. Силуанов обратил внимание, что некоторые аграрии получают помощь от государства, однако увеличивают цены на внутреннем рынке.

Министр финансов ранее сообщил о снижении уровня безработицы в России.