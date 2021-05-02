Житель США объяснил, почему Россия сможет одержать верх в войне с любой страной мира

Вашингтон, 2 мая. Россия обладает одним бесспорным преимуществом, которое поможет ей победить в противостоянии с США и любой другой страной.

Такое мнение высказал американец по имени Джексон в беседе со своим русским другом, который ведет собственный канал «Будни путешественника». По мнению жителя США, выстоять в любом противостоянии России поможет не армия, а природные ресурсы.

Собеседник американца был крайне удивлен тем, что тот скептически отнесся к возможной победе Вашингтона в войне. В частности, американец уверен, что США не одержат верх, даже если им помогут Китай и Европа.

«Россия обладает сильнейшей армией в мире по всем показателям: выгодное географическое положение и суперсовременное оружие поможет ей выстоять», — заявил он.

Однако главным преимуществом России он считает природные ресурсы, богатыми запасами которых не может похвастаться ни одна другая страна в мире.

«Любые необходимые ресурсы для военной техники есть у России в избытке, чего нет у США, Европы и даже Китая. Это поможет русским выстоять», — заявил Джексон.

При этом он выразил надежду на то, что президент РФ Владимир Путин никогда не допустит начала полномасштабного конфликта с США.

Ранее немецкий военно-политический эксперт предупредил глав европейских государств о последствиях агрессивной политики по отношению к России.