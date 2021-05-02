Петербургский "Зенит" досрочно выиграл чемпионат России по футболу

, 2 мая. "Зенит" за два тура до окончания РПЛ завоевал чемпионский титул. В матче 28-го тура подопечные Сергея Семака разгромили столичный "Локомотив".

Петербургский "Зенит" 2 мая прервал победную серию "Локомотива" в РПЛ и досрочно выиграл турнир. Встреча на "Газпром Арене", которую обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, завершилась со счетом 6:1.

До перерыва в ворота Маринато Гильерме влетело три мяча. Дублем отметился Сердар Азмун, еще один гол забил Артем Дзюба. Во втором тайме подопечные Семака продолжили доминировать над соперником. Азмун оформил хет-трик, а Дзюба сделал дубль. Почин партнеров по команде поддержал Малком. Голом престижа в составе "Локомотива" отметился Франсуа Камано.