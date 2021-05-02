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Психолог рассказала, может ли материальная зависимость от партнера привести к абьюзу

Общество
Психолог рассказала, может ли материальная зависимость от партнера привести к абьюзу
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Финансовая зависимость от мужчины может стать фактором, провоцирующим возникновение абьюза в отношениях, считает психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Сегодня во многих странах женщины способны самостоятельно зарабатывать на жизнь и не отказываются от карьеры даже в стабильных отношениях с мужчиной. Однако в силу разных причин некоторые дамы перестают работать (если работали вообще), и тогда материальное благосостояние пары или семьи ложится на мужские плечи. Но даже при изначально здоровых отношениях такой расклад может принести свои риски.

«Люди с возрастом склонны меняться, их характер становится тяжелее. А человек, чувствующий власть, понимает, что партнер находится в зависимости и не может полноценно управлять ситуацией. Тогда в нем просыпается та самая властность, и он начинает меньше уважать партнера», — рассказывает специалист.

Психолог рассказала, может ли материальная зависимость от партнера привести к абьюзу
freepik.com  / Designed by Freepik

По словам Натальи Наумовой, очень важно в самом начале отношений, когда в паре преобладают романтические чувства, обсудить условия совместной жизни. А если речь идет о заключении брака, то нелишним будет и оформление соответствующего брачного договора. Так женщина будет чувствовать себя куда увереннее, находясь в этом союзе.

«Стоит сразу выстраивать честные отношения. Договоритесь о том, что вы вместе растите детей и каждый ухаживает за ними, или о том, что каждый вносит финансовый вклад и так далее. Каждая семья сама решает, каким образом эти вещи определять. Но главное, чтобы женщина была в любом случае защищена, даже если она не работает», — советует эксперт.

Наумова настаивает на том, что если человек находится в полной финансовой зависимости от другого и не имеет так называемой подушки безопасности, то высока вероятность, что партнер будет управлять им. А это прямой путь к опасным абьюзивным отношениям, из которых порой очень сложно вырваться.

Ранее Наталья Наумова рассказала ФАН, что материальная зависимость от мужчины может испортить женщине здоровую самооценку. Особенно явно это проявляется, если супруг не ценит усилия жены, заботящейся о доме и детях.

отношения зависимость абьюз
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