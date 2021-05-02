Таксист из Екатеринбурга спутал спящего пассажира с мертвецом и повез его в полицию

Екатеринбург, 2 мая. Российский таксист привез в полицию спящего клиента, приняв его за труп.

По информации из правоохранительных органов, водитель посчитал, что пассажир заснул и скончался. Таксист сообщил сотрудникам, что на заднем сиденье его автомобиля находится труп мужчины.

Полицейским удалось разбудить пассажира, после выяснения обстоятельств он отправился домой. Как рассказали в правоохранительных органах, запрещенных веществ при мужчине не обнаружено.

Удерживаемый в рабстве на протяжении четырех лет россиянин Андрей Жильцов смог выбраться на свободу благодаря такси, сообщал ФАН. Все это время он находился в деревне под Тверью.