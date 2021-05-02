Валерия рассказала, чем ей запомнился второй сезон шоу «Маска»

Москва, 2 мая. Певица Валерия рассказала, чем ей больше всего запомнился второй сезон шоу «Маска». Артистка вместе с другими участниками проекта стала гостьей студии шоу «Звезды сошлись».

Финалисты самого рейтингового шоу на российском телевидении рассказали о своих впечатлениях и сложностях во время работы над проектом. В интервью телеведущей Лере Кудрявцевой Валерия откровенно рассказала, чем ей понравился второй сезон и как организаторы пытались водить их за нос.

«Сюрпризами. Конечно, организаторы шоу и продюсеры после первого сезона нас водили за нос. Как только нам приходила в голову какая-то версия, в подсказках сразу начало появляться то, что мы хотели слышать. Но к середине сезона мы уже раскусили это», — вспоминает артистка.

По словам судьи проекта НТВ, она большую часть своего свободного времени посвящала изучению российских звезд, чтобы суметь угадать артистов в ярких костюмах.

«От съемки до съемки я уже изучала репертуар всех артистов, биографию. Более того, извиняюсь, я рассматривала их фотографии топлес пляжные, изучала форму ног», — поделилась Валерия.

Ее муж продюсер Иосиф Пригожин подчеркнул, что певица могла заниматься разглядыванием артистов до пяти часов утра, чем сильно мешала ему спать. Он отметил, что все члены жюри постоянно обменивались видео, идеями и пытались продумать, кто же скрывается от них за громоздкими нарядами.

Второй сезон «Маски» подходит к своему концу, впереди зрителей ждет лишь грандиозный финал. В преддверии завершающего выпуска ведущий программы Вячеслав Марков намекнул на возможность выхода третьего сезона.