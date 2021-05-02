Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 мая 21:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:44
Политика
Три простых вопроса Христо Грозеву. Колонка Голоса Мордора
21:44
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой проводит праздники с мачехой и сводной сестрой
21:43
Шоу-бизнес
Барецкий заявил, что агрессия Ксении Милас вызвана ее «активным лесбиянством»
21:42
Шоу-бизнес
Бедрос Киркоров объяснил, как скрывал свое участие в «Маске» от сына
21:42
Шоу-бизнес
Названа дата выхода третьего сезона шоу «Маска»
21:40
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев позавидовал тиктокеру Дане Милохину из-за Maybach
21:33
Общество
Пост россиянки о «кусающей руку помощи» Украине вызвал бурную реакцию в Сети
21:33
Общество
Психолог рассказала, может ли материальная зависимость от партнера привести к абьюзу
21:31
Шоу-бизнес
Элизабет Херли в леопардовом купальнике похвасталась шикарным телом
21:30
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин рассказал, как Валерия и Киркоров обсуждали его после съемок
21:20
Шоу-бизнес
Дочь Андрея Миронова показала сына, который растет копией известного деда
21:17
Спорт
Петербург продал все билеты на матчи Евро-2020
21:15
Шоу-бизнес
Глеб Жемчугов привел на «Дом-2» шестилетнего сына
21:15
Шоу-бизнес
Джанабаева с «синяками» под глазами показала, как кормит дочь грудью
21:11
Общество
Анамнез недели: Роспуск штабов Навального и признание Meduza иноагентом
21:11
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала о конфликте с Русланом Белым
21:05
Шоу-бизнес
Сын Алены Водонаевой довел фанатов до слез обращением к отцу
21:05
Политика
Военный эксперт заявил, что у Британии развились комплексы из-за мощи ВМФ России
21:03
Общество
Многоквартирный жилой дом полыхает на улице Невского в Калининграде
21:02
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров фотосессией в храме вызвал гнев у россиян
Все новости

Валерия рассказала, чем ей запомнился второй сезон шоу «Маска»

Шоу-бизнес
Валерия рассказала, чем ей запомнился второй сезон шоу «Маска»
instagram.com  /  @valeriya

Москва, 2 мая. Певица Валерия рассказала, чем ей больше всего запомнился второй сезон шоу «Маска». Артистка вместе с другими участниками проекта стала гостьей студии шоу «Звезды сошлись».

Финалисты самого рейтингового шоу на российском телевидении рассказали о своих впечатлениях и сложностях во время работы над проектом. В интервью телеведущей Лере Кудрявцевой Валерия откровенно рассказала, чем ей понравился второй сезон и как организаторы пытались водить их за нос.

«Сюрпризами. Конечно, организаторы шоу и продюсеры после первого сезона нас водили за нос. Как только нам приходила в голову какая-то версия, в подсказках сразу начало появляться то, что мы хотели слышать. Но к середине сезона мы уже раскусили это», — вспоминает артистка.

По словам судьи проекта НТВ, она большую часть своего свободного времени посвящала изучению российских звезд, чтобы суметь угадать артистов в ярких костюмах.

«От съемки до съемки я уже изучала репертуар всех артистов, биографию. Более того, извиняюсь, я рассматривала их фотографии топлес пляжные, изучала форму ног», — поделилась Валерия.

Ее муж продюсер Иосиф Пригожин подчеркнул, что певица могла заниматься разглядыванием артистов до пяти часов утра, чем сильно мешала ему спать. Он отметил, что все члены жюри постоянно обменивались видео, идеями и пытались продумать, кто же скрывается от них за громоздкими нарядами.

Второй сезон «Маски» подходит к своему концу, впереди зрителей ждет лишь грандиозный финал. В преддверии завершающего выпуска ведущий программы Вячеслав Марков намекнул на возможность выхода третьего сезона.

Валерия нтв маска кудрявцева звезды сошлись
Комментировать
Самое популярное
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 160914 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Общество 60832 30 апреля 2021
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 42486 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Политика 34872 30 апреля 2021
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 32047 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Все новости / Шоу-бизнес / Валерия рассказала, чем ей запомнился второй сезон шоу «Маска»
Рейтинг@Mail.ru