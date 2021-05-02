Суд отправил под домашний арест директора спортшколы после ДТП на Ставрополье

Ставрополь, 2 мая. Директора спортивной школы, в которой обучались погибшие в аварии воспитанницы детской баскетбольной команды, отправили под домашний арест.

Соответствующее решение принял Ленинский районный суд по ходатайству следствия. Фигурант уголовного дела пробудет под домашним арестом до 30 июня.

Водителя легкового автомобиля, как и еще одного участника смертельной аварии на Ставрополье, отправили под стражу до 30 июня, сообщало Федеральное агентство новостей. Еще одного мужчину, водителя микроавтобуса, могут арестовать в ближайшее время. Расследование продолжается, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.