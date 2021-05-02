Президент ЦАР предоставил декларацию об имуществе в Конституционный суд страны

Банги, 2 мая. Канцелярия Конституционного суда Центральноафриканской Республики объявила, что избранный президент Фостен-Арканж Туадера предоставил декларацию о доходах, как того требуют законы страны.

Туадера одержал победу в первом туре выборов главы государства, прошедших 27 декабря прошлого года. За действующего президента проголосовали 53,16% граждан.

Торжественная инаугурация прошла в здании Национальной ассамблеи 30 марта, после чего у президента было 30 дней на предоставление документов о принадлежащем ему имуществе. Декларация поступает на хранение в канцелярию Конституционного суда, который обнародует ее в течение восьми рабочих дней.

Ранее Конституционный суд ЦАР объявил о создании Национальной ассамблеи седьмого созыва. Выборы депутатов проходили в два этапа, и, несмотря на это, утверждены лишь 90 из 140 парламентариев.

В некоторых районах страны потребуется дополнительное проведение голосования, поскольку существовавшие ранее проблемы с безопасностью не позволили организовать волеизъявление народа в установленные сроки.