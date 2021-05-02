Журналисты заметили Зеленского с супругой на «тайном» отдыхе

Киев, 2 мая. Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена накануне Пасхи «тайно» посетили Верховину Ивано-Франковской области. Политик и его жена засветились на фотографиях.

Журналисты заметили главу Незалежной в культурных местах 1 мая. Зеленские посетили музей Гуцульской магии и получили там подарок. Владелец учреждения подарил президенту трембиту — музыкальный инструмент, символизирующий этническую группу, пишет «Главред» со ссылкой на украинские СМИ.

Владимир Зеленский с супругой побывал в доме-музее фильма «Тени забытых предков». Режиссер киноленты Сергей Параджанов жил в нем и занимался творчеством. В Сети также появились публикации Зеленского с другими людьми. Глава Украины пренебрег карантинными мерами и не носил маску.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее напомнил, что у Зеленского есть квартира в Крыму, которая могла бы стать местом встречи политика с президентом России Владимиром Путиным.