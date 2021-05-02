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Мария Кожевникова вспомнила, как сын спас ее от смерти

Шоу-бизнес
Мария Кожевникова вспомнила, как сын спас ее от смерти
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 2 мая. Известная актриса Мария Кожевникова рассказала о страшном случае, который произошел с ней год назад. По словам телезвезды, от неминуемой смерти ее спас сын Иван.

Инцидент произошел летом во время семейного отдыха в Тверской области. Актриса и ее муж ночевали в отдельном домике, а дети с бабушкой спали в большом коттедже. Ранним утром сыну артистки неожиданно стало плохо, и он попросил позвать маму, бабушка пыталась его отговорить, но мальчик настаивал на своем. По словам Кожевниковой, уже перед сном они с мужем чувствовали себя не очень хорошо, но не придали этому особого значения.

«Так вот, в шесть утра Ваня устроил истерику и настоял на том, чтобы нас разбудили. В этот момент я уже была парализована и не чувствовала тела. Не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, перевернуться набок. Я была даже не в тумане, а буквально чувствовала, что душа уже улетела. Муж вызвал скорую», — поделилась воспоминаниями звезда с корреспондентом издания «7 Дней».

Приехавшие врачи определили сильнейшую интоксикацию. Если бы не раннее пробуждение сына, Кожевникова могла умереть, по словам врачей, ей оставалось жить не больше часа.

Однако на этом "приключения" артистки не закончились. Недавно стало известно о серьезном гормональном сбое в организме звезды. Об этом актриса решила рассказать после того, как ее внешний вид на красной дорожке ММКФ испугал фанатов.

семья кожевникова универ
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