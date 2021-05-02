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Российским пенсионерам рассказали о товарах, которые можно получить бесплатно

Экономика
Российским пенсионерам рассказали о товарах, которые можно получить бесплатно
pixabay.com

Москва, 2 мая. Традиционно в мае в России начинается дачный сезон. Пожилые дачники могут получить некоторые товары в качестве адресной помощи.

Характер адресной помощи зависит от региона проживания гражданина. Например, в Москве нуждающиеся пенсионеры, ветераны и инвалиды могут бесплатно получить телевизор, холодильник, стиральную машину, газовую или электрическую плиту, пылесос, микроволновую печь или электрический чайник, заявил юрист «Европейской юридической службы» Эрдни Менджиев.

«Сначала пенсионеру выдают сертификат с определённым номиналом, а уже потом он получает по нему тот или иной товар», — передает слова эксперта Life.

Также он добавил, что социальный сертификат — это электронный купон, записанный на карту москвича, баллы на нем эквивалентны рублям. В некоторых регионах организована бесплатная доставка дров для пенсионеров. Еще в ряде субъектов РФ действуют акции, позволяющие пожилым дачникам получить семена для посадки.

Эксперты ранее рассказали россиянам, с помощью каких финансовых инструментов можно обеспечить солидную прибавку к пенсии.

пенсионеры пенсия дачники адресная помощь
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