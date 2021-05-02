Добровольную вакцинацию от COVID-19 прошли более 700 тысяч военнослужащих ВС РФ

Москва, 2 мая. Более 700 тысяч российских военнослужащих сделали прививки против коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V».

Вакцинация от COVID-19 проходит в добровольном порядке и с письменным согласием. В Вооруженных силах России прививки препаратом «Спутник V» сделали 701 200 человек.

Отмечается, что перед вакцинацией необходимо пройти медицинский осмотр и сдать тест на наличие антител к коронавирусной инфекции. После введения препарата пациенты в течение получаса остаются под наблюдением врачей.

Также стало известно, что во время майских праздников военные госпитали продолжат процесс вакцинации. В лечебные учреждения Центрального военного округа смогут обратиться военные пенсионеры, ветераны и члены семей военнослужащих.