В Екатеринбурге задержали бывшего работника автосалона за нападения на офисы микрозаймов

Екатеринбург, 2 мая. Полиция задержала бывшего сотрудника автосалона, который после увольнения занялся грабежами офисов микрозаймов.

По данным полиции, преступник трижды напал на отделения организаций по микрозаймам: на улицах Шаумяна и Щорса. Всего ему удалось похитить 36 тыс. рублей. Преступник был в медицинской маске и угрожал ножом.

Налетчиком оказался ранее не судимый 41-летний безработный местный житель. Мужчина жил через дорогу от офиса микрозаймов на Шаумяна, который он грабил дважды.

На допросе екатеринбуржец признался, что ранее работал консультантом в одном из автоцентров, но попался на обмане клиентов, и его уволили. Тогда он решил заработать и начал грабить микрофинансовые организации. В отношении задержанного возбуждено дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой с применением оружия»).

Жертвой похитителя трусов стал 37-летний житель города Нагоя в префектуре Айти еще в ноябре 2020 года, сообщал ФАН. Преступника удалось задержать лишь сейчас.