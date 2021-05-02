Патриарх Кирилл не считает нужным отказываться от посещения храмов из-за коронавируса

Москва, 2 мая. Отказываться от посещения храмов из-за пандемии коронавирусной инфекции не стоит, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По его словам, никакие обстоятельства «не способны оторвать наших людей православных от веры православной». Об этом свидетельствуют пасхальные торжества.

«Несмотря на угрозу, связанную с распространением вируса, люди посещают Божьи храмы. Храм Божий — это то место, где мы молимся и где получаем исцеление», — подчеркнул патриарх в проповеди после богослужения в московском храме Христа Спасителя.

Однако предстоятель особо отметил, что это не означает игнорирование введенных на фоне пандемии правил. Россияне должны по-прежнему соблюдать масочный режим и держать социальную дистанцию. Кроме того, вести себя в храме нужно в соответствии с санитарными требованиями, заключил глава Русской Православной Церкви.

Ранее патриарх Кирилл обратился к верующим по случаю Воскресения Христова. Он призвал стать добрее и ответственнее друг к другу.