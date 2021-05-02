Возможности новейших боевых роботов ВС России удивили американского эксперта

Вашингтон, 2 мая. Россия сейчас создает новые образцы роботизированной военной техники, доказывающей постепенно свою эффективность. Об этом сообщил американский военный эксперт Сэм Бендетт.

Эксперт считает, что российские научно-технические специалисты разработали принципиально новую боевую единицу на основе своих беспилотников «Уран-9».

Кроме этого, в данный момент Россия активно ведет работу над совершенно новой экспериментальной версией основного боевого танка Т-14 «Армата». Также обозревателя заинтересовали разработки полностью автоматически управляемых боевых машин пехоты БМП-3 и танка Т-72. Похожие технологии отрабатываются на БПЛА «Альтиус» и «Охотник».

Американского эксперта удивили возможности новейших боевых роботов ВС России. Он подчеркнул, что российская и американская программы создания роботов во многом схожи. Однако у России есть довольно серьезные амбиции, и военные специалисты стараются постоянно развиваться и создавать все более передовые технологии, резюмировал Бендетт.

Ранее сообщалось, что новая партия ударных роботов поступит в ВС России уже в ближайшее время. Она будет состоять из 20 ударных роботов «Уран-9».