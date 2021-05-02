Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 мая 21:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:44
Политика
Три простых вопроса Христо Грозеву. Колонка Голоса Мордора
21:44
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой проводит праздники с мачехой и сводной сестрой
21:43
Шоу-бизнес
Барецкий заявил, что агрессия Ксении Милас вызвана ее «активным лесбиянством»
21:42
Шоу-бизнес
Бедрос Киркоров объяснил, как скрывал свое участие в «Маске» от сына
21:42
Шоу-бизнес
Названа дата выхода третьего сезона шоу «Маска»
21:40
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев позавидовал тиктокеру Дане Милохину из-за Maybach
21:33
Общество
Пост россиянки о «кусающей руку помощи» Украине вызвал бурную реакцию в Сети
21:33
Общество
Психолог рассказала, может ли материальная зависимость от партнера привести к абьюзу
21:31
Шоу-бизнес
Элизабет Херли в леопардовом купальнике похвасталась шикарным телом
21:30
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин рассказал, как Валерия и Киркоров обсуждали его после съемок
21:20
Шоу-бизнес
Дочь Андрея Миронова показала сына, который растет копией известного деда
21:17
Спорт
Петербург продал все билеты на матчи Евро-2020
21:15
Шоу-бизнес
Глеб Жемчугов привел на «Дом-2» шестилетнего сына
21:15
Шоу-бизнес
Джанабаева с «синяками» под глазами показала, как кормит дочь грудью
21:11
Общество
Анамнез недели: Роспуск штабов Навального и признание Meduza иноагентом
21:11
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала о конфликте с Русланом Белым
21:05
Шоу-бизнес
Сын Алены Водонаевой довел фанатов до слез обращением к отцу
21:05
Политика
Военный эксперт заявил, что у Британии развились комплексы из-за мощи ВМФ России
21:03
Общество
Многоквартирный жилой дом полыхает на улице Невского в Калининграде
21:02
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров фотосессией в храме вызвал гнев у россиян
Все новости

Возможности новейших боевых роботов ВС России удивили американского эксперта

Армия
Возможности новейших боевых роботов ВС России удивили американского эксперта
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 2 мая. Россия сейчас создает новые образцы роботизированной военной техники, доказывающей постепенно свою эффективность. Об этом сообщил американский военный эксперт Сэм Бендетт.

Эксперт считает, что российские научно-технические специалисты разработали принципиально новую боевую единицу на основе своих беспилотников «Уран-9».

Кроме этого, в данный момент Россия активно ведет работу над совершенно новой экспериментальной версией основного боевого танка Т-14 «Армата». Также обозревателя заинтересовали разработки полностью автоматически управляемых боевых машин пехоты БМП-3 и танка Т-72. Похожие технологии отрабатываются на БПЛА «Альтиус» и «Охотник».

Американского эксперта удивили возможности новейших боевых роботов ВС России. Он подчеркнул, что российская и американская программы создания роботов во многом схожи. Однако у России есть довольно серьезные амбиции, и военные специалисты стараются постоянно развиваться и создавать все более передовые технологии, резюмировал Бендетт.

Ранее сообщалось, что новая партия ударных роботов поступит в ВС России уже в ближайшее время. Она будет состоять из 20 ударных роботов «Уран-9».

россия сша роботы уран-9
Комментировать
Самое популярное
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 160914 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Общество 60832 30 апреля 2021
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 42486 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Политика 34872 30 апреля 2021
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 32047 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Все новости / Армия / Возможности новейших боевых роботов ВС России удивили американского эксперта
Рейтинг@Mail.ru