Фанаты сравнили Нюшу со звездой порнофильмов на новом фото

Москва, 2 мая. Российская исполнительница Анна Шурочкина, выступающая под сценическим псевдонимом Нюша, поделилась фотографией в сияющем небесно-голубом платье. Подписчиков восхитил образ кумира.

Певица осенью 2018 года впервые стала мамой. У 30-летней Нюши и ее мужа Игоря Сивова родилась дочь Симба. Артистка после родов не потеряла свои роскошные формы. Фигура знаменитости и сейчас остается предметом восхищения не только у мужчин, но и у женщин.

Нюше всегда нравились яркие и откровенные образы, выгодно подчеркивающие лучшие стороны ее фигуры. Поэтому знаменитость не ограничивается одной сценой, а носит соблазнительные наряды и в жизни. Звезда опубликовала на странице в Instagram свой новый образ в небесно-голубом сияющем платье с корсетом. Плечи и бедра Нюши были оголены. Подписчики осыпали комплиментами певицу, а кто-то даже сравнил ее со звездой порнофильмов Сашей Грей.

«Ты красавица, как Саша Грей»; «Красивое платье»; «Какая ты красивая»; «Платье как у Золушки», — написали пользователи.

Список сравнений Нюши со знаменитостями можно продолжать до бесконечности. Так, певица напомнила фолловерам Ариану Гранде на фото с одной из вечеринок. Скорее всего, всему виной прическа исполнительницы, которая является визитной карточкой американской певицы.