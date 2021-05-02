Минэнерго предлагает ограничить экспорт бензина на лето

Москва, 2 мая. Ведомство предлагает эту меру, чтобы противостоять возможному дефициту бензина в стране.

Автомобильный бензин могут запретить продавать за границу на три летних месяца. Кроме этого, под ограничения рискуют попасть некоторые из видов легких дистиллятов. Минэнерго РФ ожидает бензиновый кризис из-за приближения пикового сезонного спроса, говорится в материале газеты «Взгляд«.

«Причина (нынешнего подорожания бензина — Прим. ред.) — в росте мировых нефтяных цен, в связи с чем производители стали увеличивать поставки за границу. В итоге внутри страны образовался недостаток топлива, что толкнуло цены вверх», — объясняют эксперты.

Правительство начало работать над постановлением, которое бы разрешило ограничивать экспорт отдельных товаров. В числе прочего власти получат возможность оперативно регулировать поставки бензина.

На неделе с 19 по 25 апреля бензин на заправках подорожал в среднем на 2 копейки, сообщал Росстат.