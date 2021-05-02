Украинский офицер запретил бойцам ВСУ посещать пасхальные богослужения

Луганск, 2 мая. Командующий оперативно-тактической группировкой (ОТГ) ВСУ «Север» запретил бойцам посещать пасхальные службы, сообщает пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

Как утверждается в сообщении, полковник Владимир Горбатюк объяснил свое решение ограничениями, действующими в зоне «Операции Объединенных сил» в связи с распространением COVID-19. Для контроля исполнения приказа были сформированы специальные проверочные группы, направленные в подразделения для проверки наличия личного состава.

В пресс-службе указывают, что верующие военнослужащие возмущены таким запретом. Многие из них намерены самовольно покинуть места несения службы с целью посещения богослужений.

«По информации источников, скрытно подбивают личный состав на нарушение приказа командующего военные капелланы, которые получили указания от киевского патриархата увеличить количество прихожан в местных церквях за счет военнослужащих», - отметили в Народной милиции.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ за сутки трижды обстреляли территорию ЛНР.