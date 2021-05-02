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Военнослужащие дивизии ПВО встретили Пасху в Ленинградской области

Армия
Военнослужащие дивизии ПВО встретили Пасху в Ленинградской области
mil.ru  /  Минобороны России

Санкт-Петербург, 2 мая. Военнослужащие дивизии ПВО Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) встретили Святую Пасху в поселке Хвойный.

В честь праздника для военных приготовили куличи и прочие традиционные пасхальные угощения, сообщает пресс-служба ЗВО.

Отмечается, что праздничная выпечка была освящена в соответствии с православными обрядами. По традиции, пасхальные куличи и яйца выдавались во время утреннего приема пищи. Данное мероприятие проходит ежегодно во всех подразделениях воинских частей Ленинградского объединения.

Ранее стало известно, что военные повара ЗВО приготовили свыше 25 тысяч куличей для военнослужащих танковой армии. Также они празднично расписали куриные яйца, которые также являются одним из традиционных угощений во время праздника.

зво пасха западный военный округ
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