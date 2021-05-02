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Депутат Рады "засветил" экран телефона и попал в порно-скандал

  /   Обновлено: 02 мая 2021 20:54
Политика
Депутат Рады "засветил" экран телефона и попал в порно-скандал
wikipedia.org  /  CC BY-SA 4.0

Киев, 2 мая. Депутат Верховной рады Украины оказался в эпицентре скандала, "засветив" экран телефона с открытым порно-сайтом.

Речь идет о нардепе Викторе Черном, представителе «Оппозиционной платформы — За жизнь». В Telegram-канале «Карточный Офис» появился пост, где сообщается, что политик во время заседания смотрит один популярный порно-сайт. Рядом открыто несколько вкладок с новостями.

«Почитать новости из офиса генерального прокурора, посмотреть категорию «зрелые мамочки» или узнать, чем занимается глава Фонда госимущества?» — иронизируют авторы канала.

К посту прикреплено видео, на котором видны руки и экран смартфона. Вскоре сам Виктор Черный опроверг информацию, заявив, что порно не смотрит, так как «в жизни хватает треша». Нардеп попросил администраторов канала убрать запись, «если есть совесть». В ответ авторы попросили украинского депутата прислать им фото своих рук, чтобы читатели сами определили, те же это руки на видеозаписи или нет.

Ранее сообщалось, что бывшему игроку «Реала», «Шальке» и дортмундской «Боруссии» Кристофу Метцельдеру вынесли приговор по делу о распространении детской порнографии.

украина верховная рада виктор черный
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