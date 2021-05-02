Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 мая 21:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:43
Шоу-бизнес
Барецкий заявил, что агрессия Ксении Милас вызвана ее «активным лесбиянством»
21:42
Шоу-бизнес
Бедрос Киркоров объяснил, как скрывал свое участие в «Маске» от сына
21:42
Шоу-бизнес
Названа дата выхода третьего сезона шоу «Маска»
21:40
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев позавидовал тиктокеру Дане Милохину из-за Maybach
21:33
Общество
Пост россиянки о «кусающей руку помощи» Украине вызвал бурную реакцию в Сети
21:33
Общество
Психолог рассказала, может ли материальная зависимость от партнера привести к абьюзу
21:31
Шоу-бизнес
Элизабет Херли в леопардовом купальнике похвасталась шикарным телом
21:30
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин рассказал, как Валерия и Киркоров обсуждали его после съемок
21:20
Шоу-бизнес
Дочь Андрея Миронова показала сына, который растет копией известного деда
21:17
Спорт
Петербург продал все билеты на матчи Евро-2020
21:15
Шоу-бизнес
Глеб Жемчугов привел на «Дом-2» шестилетнего сына
21:15
Шоу-бизнес
Джанабаева с «синяками» под глазами показала, как кормит дочь грудью
21:11
Общество
Анамнез недели: Роспуск штабов Навального и признание Meduza иноагентом
21:11
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала о конфликте с Русланом Белым
21:05
Шоу-бизнес
Сын Алены Водонаевой довел фанатов до слез обращением к отцу
21:05
Политика
Военный эксперт заявил, что у Британии развились комплексы из-за мощи ВМФ России
21:03
Общество
Многоквартирный жилой дом полыхает на улице Невского в Калининграде
21:02
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров фотосессией в храме вызвал гнев у россиян
21:01
Общество
Эстонцы спросили у экстрасенсов и астрологов, когда откроют границы с Россией
20:59
Политика
Приемная ЕР встретила 200 тамбовчан за неделю
Все новости

В Саратове появился мемориал военным ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС

Общество
В Саратове появился мемориал военным ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС
Федеральное агентство новостей

Саратов, 2 мая. Мемориальную доску курсантам и военнослужащим Саратовского высшего военного инженерного училища химической защиты открыли на территории Спасо-Преображенского мужского монастыря.

Таким образом решили почтить память военнослужащих и курсантов, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В торжественной церемонии открытия принимали участие ликвидаторы, власти Саратовской области, представители духовенства, общественники и сотрудники областного военного комиссариата. В конце мероприятия все присутствующие возложили цветы к памятнику воинам-химикам.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что Россия, Белоруссия и Украина внесли огромный вклад в ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

чаэс мемориальная доска ликвидаторы
Комментировать
Самое популярное
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 158778 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Общество 59453 30 апреля 2021
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 41169 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Политика 34447 30 апреля 2021
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 31836 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Все новости / Общество / В Саратове появился мемориал военным ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС
Рейтинг@Mail.ru