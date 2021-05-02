В Саратове появился мемориал военным ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС

Саратов, 2 мая. Мемориальную доску курсантам и военнослужащим Саратовского высшего военного инженерного училища химической защиты открыли на территории Спасо-Преображенского мужского монастыря.

Таким образом решили почтить память военнослужащих и курсантов, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В торжественной церемонии открытия принимали участие ликвидаторы, власти Саратовской области, представители духовенства, общественники и сотрудники областного военного комиссариата. В конце мероприятия все присутствующие возложили цветы к памятнику воинам-химикам.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что Россия, Белоруссия и Украина внесли огромный вклад в ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС.