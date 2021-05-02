Снижение розничных цен и транзитные проекты: как ЦАР выходит из транспортной блокады

После трех месяцев роста цен на розничном рынке Банги жители Центральноафриканской Республики зафиксировали снижение стоимости товаров на продукты питания и строительные материалы.

Позитивным изменениям предшествовал длительный кризис поставок, вызванный действиями вооруженных группировок. Только после установления безопасности на всем протяжении трассы между Камеруном и столицей ЦАР точки сбыта вернулись к привычному уровню цен.

Международная редакция Федерального агентства новостей вспомнила, как происходило восстановление снабжения Банги и разобралась, к чему приведет дальнейшее развитие транспортных проектов правительства ЦАР.

Трасса под ударом бандитов

Центральноафриканская Республика не обладает развитой промышленностью и не может обеспечить население всеми необходимыми товарами самостоятельно. В связи с этим важнейшее значение приобретает безопасность движения грузовиков по транспортному коридору между границей с Камеруном и столицей страны.

Боевики, активизировавшиеся в ЦАР накануне декабрьских выборов, прекрасно понимали значение трассы Банги — Белоко для экономики государства. Перекрыв снабжение столицы продуктами и товарами первой необходимости, они рассчитывали настроить народ против законно избранного правительства. Но жители республики не пошли на поводу у бандитов.

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Национальная армия при поддержке руандийских военных и российских инструкторов организовала масштабную спецоперацию. Передовые отряды вооруженных сил ЦАР вошли в пограничный поселок Кантонье 11 февраля, завершив тем самым зачистку трассы Банги — Белоко от бандитов.

Через три дня в столицу прибыл первый караван из 12 фур, груженных продуктами питания и прочими товарами. Колонну сопроводили российские инструкторы. Тогда же в центре Банги прошел грандиозный митинг, собравший более 20 тысяч участников. Граждане вышли на улицы, чтобы поблагодарить Россию и Руанду за неоценимую помощь республике.

Время снижать цены

Несмотря на прорыв транспортной блокады, мгновенного снижения цен до докризисного уровня на рынках Банги не последовало. Причиной стала сохраняющаяся опасность нападений со стороны боевиков.

Радикалы не контролировали движение на трассе, однако все еще могли устраивать засады на дорогах. Именно поэтому каждый караван грузовиков приходилось обеспечивать охраной.

Однако постепенно вооруженные силы страны ликвидировали и эту угрозу. В начале апреля советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров подтвердил разгром вооруженных группировок, действовавших на территории страны. А уже к концу месяца цены на рынке Банги пошли на спад.

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Трейдеры утверждают, что основной причиной уменьшения стоимости товаров стало снижение транзитных сборов.

«Раньше мы выплачивали дальнобойщикам более миллиона FCFA за 40-тонный груз. В результате мы продавали мешок цемента за 13 000 FCFA. Но сегодня мы пересмотрели цену до 11 000 франков», — заявил местным журналистам торговец-оптовик Мусса Якуб.

Граждане ЦАР отмечают, что от торговца к торговцу стоимость товаров отличается. Причем некоторые позиции остаются на кризисном уровне, а по другим фиксируются положительные изменения. К примеру, заметно упали цены на фанеру — популярный в достаточно теплой африканской стране строительный материал.

«В разгар кризиса, когда участок Банги — Белоко был закрыт, цена фанеры выросла с 4 500 до 7 000 франков. В настоящее время цена значительно снизилась. Фанера стоит 5 750 FCFA», — цитирует издание Radio Ndekeluka владельца магазина, специализирующегося на продаже фанеры, Хамата Хусейна.

Диверсификация поставок

Окончательно стабилизировать цены на продукты и стройматериалы позволит увеличение маршрутов, по которым поступают грузы. Главной транспортной артерией страны остается маршрут Банги — Белоко. Задача непростая, учитывая состояние дорог в ЦАР. Однако некоторые успехи на этом направлении уже имеются.

В конце февраля в город Бриа, расположенный в центральной части ЦАР, прибыл караван грузовиков из Судана. Проект трассы до суданского города Ньяла возник еще в 2005 году. В 2018 году, когда страной управлял уже Фостен-Арканж Туадера, начались дорожные работы на отрезке Сибю — Бамбари. Но полностью завершить задуманное еще не удалось.

facebook.com / Dubois Bouanda

В конце марта тем же маршрутом в страну прибыла колонна военной техники, которую встречали отряды FACA и российские инструкторы. Легкость, с которой они проехали через всю страну, показала, что по этому коридору также можно наладить поставки.

Следует отметить, что использование суданского маршрута открывает для ЦАР морские порты на восточном побережье материка. Это может значительно удешевить доставку товаров из Азии и России за счет сокращения пути.

Но власти ЦАР не ограничиваются лишь автомобильными трассами. В планах правительства модернизация порта Зинга, расположенного на реке Убанги в 200 километрах от столицы страны.

Что касается воздушного транспорта, то следует отметить усилия по расширению возможностей аэропорта Банги Мпоко. Это единственная в стране воздушная гавань, способная принимать тяжелые транспортные самолеты. Именно так в октябре прошлого года в республику прибыли российские БРДМ-2, переданные FACA.

facebook.com / Eric Humez

Средства на обновление аэропорта Банги выделяет Африканский банк развития. АБР предоставил правительству ЦАР очередной транш в размере 6,23 млрд FCFA на реализацию второго этапа модернизации 22 февраля текущего года.

Такой способ доставки грузов не может стать основным, поскольку стоимость авиаперевозок крайне высока. Но для некоторых товаров скорость доставки важнее цены. Это касается, например, вакцины от COVID-19.

Вывоз продукции и транзитный потенциал

Первым делом правительству Центральноафриканской Республики необходимо наладить бесперебойное снабжение населения продуктами питания. Но развитие экономики, за которое взялись власти страны, не ограничивается закупкой товаров за рубежом.

ЦАР уже является экспортером хлопка и древесины. В дальнейшем планируется наладить зарубежные поставки кофе и других сельскохозяйственных продуктов. Также на очереди освоение полезных ископаемых.

Министр-координатор по капитальному строительству и стратегическим инвестициям республики Паскаль Бида Коягбеле провел переговоры с холдингом «Росгеология» о совместном исследовании природных богатств страны.

По мере реализации задуманных планов ЦАР понадобятся мощные транспортные коридоры для ввоза крупногабаритного оборудования и вывоза готовой продукции.

Идеальным средством для этих целей являются железные дороги. В рамках визита в Москву Паскаль Бида Коягбеле обсудил с министром строительства РФ Иреком Файзуллиным перспективу постройки сразу двух линий, которые соединят ЦАР с Камеруном и Суданом.

Также существует идея возведения транспортного коридора из Чада в Конго через Центральноафриканкую Республику. Реализация проекта начнется уже в текущем году. Эти масштабные начинания являются делом пусть ближайшего, но будущего. Поэтому непосредственного влияния на снижение цен в Банги не окажут.

Однако в перспективе превращение ЦАР в транспортный узел, соединяющий северную часть Африки с южной, а восточное побережье континента с западным, сулит стране значительный экономический рост. Причем не только представителям крупных компаний, занимающихся перевозкой грузов, но и рядовым гражданам, которые получат рабочие места и возможности для организации различного мелкого бизнеса.