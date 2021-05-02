Россиянам рассказали, как нужно выходить из поста без вреда для организма

Москва, 2 мая. Выходить из поста лучше в умеренном темпе. Стоит начинать употреблять непостную пищу плавно, особенно это касается мяса, сообщил иеромонах-реаниматолог Феодорит.

Переедать вредно в любом случае, в частности на Пасху. Сразу после пасхальной службы разрешено употребление мяса, но не стоит есть его много, отметил иеромонах в интервью РИА Новости. Традиция есть молочные продукты и яйца в этот праздник сложилась не случайно. Это связано с тем, что после поста резко и много есть мясо вредно для организма. По словам Феодорита, лучше ограничиться небольшой порцией. И это относится не только к мясу, но и к другим продуктам. Некоторые начинают употреблять сразу много яиц, что может стать причиной панкреатита или холецистита. Так или иначе, прием пищи должен быть разумным.

Ранее россиянам рассказали, можно ли посещать кладбища на Пасху. По словам священника Стефана Домусчи, поход на кладбище в этот день предполагал христосование с умершими родственниками. Он отметил, что в этом нет ничего плохого, но по возможности грустные дела лучше отложить.