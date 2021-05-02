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Ритуальные убийства в Либерии сильно обеспокоили власти и население страны

Весь мир
Ритуальные убийства в Либерии сильно обеспокоили власти и население страны
pixabay.com  /  pixabay.com

Монровия, 2 мая. Группа «Объединенные граждане против тайных убийств» подала петицию посольству США с требованием оказать давление на президента Либерии Джорджа Веа в расследовании загадочных смертей среди населения страны.

Либерийское общество крайне обеспокоено участившимися случаями ритуальных убийств госслужащих, финансистов, силовиков и других влиятельных персон. Мистицизм и оккультизм представляет большую проблему для граждан страны. Уголовный кодекс предусматривает статью за колдовство. Несмотря на это многие видные политики прибегают к услугам «магов».

Количество жертв с каждым годом растет. В октябре 2020 года всего за восемь дней скончались четыре известных аудитора. Власти обратились за помощью к США, но должной поддержки так и не получили. Паника начала нарастать. Последней каплей стала трагедия, приключившаяся в конце марта в графстве Мэриленд, на юго-востоке Либерии, в городке Плибо.

«Либерийским Джорджем Флойдом» стал убитый бандой молодых людей 22-летний мотоциклист Мордесьял Ньема. Это спровоцировало волну протестных акций. Облаченные в траур женщины — жены и матери родственников погибшего, а вслед и за ними и остальные горожане вышли на улицы.

Во время беспорядков пострадала полицейская станция. Помимо этого, демонстранты сожгли дом спикера Палаты представителей Бофала Чемберса стоимостью в 100 тысяч долларов. Силы безопасности поспешили переложить вину на бывших повстанцев (Харпер — «родина» группировки MODEL, пользовавшейся поддержкой Кот-д'Ивуара), обвинив их в подстрекательстве к беспорядкам.

Ритуальные убийства совершают в разных районах Либерии, но чаще всего в Мэриленде, который является эпицентром таинственных смертей. Жители страны в отчаянии, так как, по их мнению, это замкнутый круг: к оккультизму в самом деле прибегают политики и бизнесмены и платят большие деньги, инвестируя в деятельность шарлатанов и убийц.

 

сша убийства либерия
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