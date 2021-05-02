Глава района в ХМАО Трубецкой поборется на праймериз ЕР с экс-мэром Сургута

Ханты-Мансийск, 2 мая. Руководитель Сургутского района в ХМАО Андрей Трубецкой примет участие во внутрипартийных выборах «Единой России».

Он поборется на праймериз за место депутата Госдумы РФ от политического объединения. Трубецкой заявился по Нижневартовскому одномандатному избирательному округу № 223. Об этом сообщается на сайте предварительного голосования.

Также по этому округу в депутаты ГД собирается выдвигаться экс-мэр Сургута, заместитель главы ХМАО Вадим Шувалов. Чиновник будет участвовать в праймериз ЕР.

Ранее стало известно об участии заместителя министра обороны РФ Андрея Картаполова в предварительном голосовании «Единой России». Он подал все необходимые для участия документы.