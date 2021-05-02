Средняя стоимость бензина в России выросла за неделю на 2 копейки

Москва, 2 мая. Средние потребительские цены на бензин в России за неделю с 19 по 25 апреля выросли на 2 копейки — до 47,64 рубля за литр, сообщается в материалах Росстата.

Так, средняя стоимость бензина марки Аи-92 повысилась за указанный период на 2 копейки — до 44,97 рубля за литр. Цены на Аи-95 также прибавили две копейки — до 48,56 рубля за литр. Аналогично на 2 копейки увеличилась стоимость Аи-98 — до 55,22 рубля за литр. Дизельное топливо в России подорожало за неделю на 1 копейку — до 49,52 рубля за литр.

В Росстате отметили, что подорожание бензина зафиксировано в 22 регионах. Наиболее ощутимый прирост отмечается в Салехарде — на 0,6%. В двух субъектах за неделю топливо снизилось в цене, сильнее всего оно подешевело в Тамбове — на 0,4%.

На АЗС в Москве бензин марки Аи-92 продавался по цене в диапазоне от 44,09 рубля до 45,8 рубля за литр, марки Аи-95 — от 48,5 до 51,99 рубля, марки Аи-98 — от 49,99 до 57,59 рубля.

Сдержать рост цен на автомобильное топливо в России можно с помощью обсуждаемого властями ограничения экспорта бензина, уверен руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Александр Амирагян.