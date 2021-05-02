Китаец продал сына ради путешествия с новой женой

Ханчжоу, 2 мая. Полиция китайской провинции Чжэцзян задержала мужчину, который продал своего двухлетнего сына и отправился в путешествие с новой женой.

После развода отец получил опеку над маленьким ребенком и встретил новую любовь. Между молодоженами часто возникали ссоры, поэтому мужчина решил избавиться от малыша и уделять больше внимания отношениям. Из-за работы он оставлял сына у брата и его семьи.

В апреле горе-отец забрал мальчика и сказал родным, что повезет его к матери. Спустя несколько дней выяснилось, что в пункт назначения они так и не прибыли. Когда мужчина перестал отвечать на сообщения и звонки, встревоженные родственники обратились в правоохранительные органы. Оказалось, что китаец продал сына бездетной паре за 24 тысячи долларов и повез возлюбленную в путешествие.

В Москве 25-летняя девушка родила ребенка и продала его в интернете за 300 тысяч рублей. Во время встречи с покупательницей мать написала расписку и отдала малыша. После этого ее сразу же задержали сотрудники полиции, сообщал сайт 360tv.ru.