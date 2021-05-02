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Избирком ЦАР признал итоги второго тура выборов в законодательные органы республики

Весь мир
Избирком ЦАР признал итоги второго тура выборов в законодательные органы республики
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 2 мая. Национальная избирательная комиссия ЦАР (ANE) удовлетворена результатами второго тура выборов в законодательные органы республики и первого частичного голосования. По словам представителя ANE, из 140 мест в парламенте 90 уже заняты избранными кандидатами.

В пятницу, 30 апреля, Конституционный суд ЦАР выступил с заявлением, согласно которому аннулированы итоги голосования в округе Нана-Бакасса 2. После этого количество распределенных мест в Национальной ассамблее сократилось с 91 до 90. Еще 50 депутатов предстоит избрать в ближайшее время.

«Конституционный суд вынес решение 19 апреля 2021 года. Сегодня он принял еще одно. Суд утвердил 90 избранных депутатов, которые непременно будут присутствовать на инаугурационном заседании, назначенном на 3 мая 2021 года. Имеются случаи признания результатов недействительными. Но есть и участки, где еще не проходило голосование», — уточнил пресс-секретарь ANE Теофил Момокоама.

Согласно законодательству республики, избирательная кампания в округах, ранее не принимавших участие в голосовании, начнется 8 мая. Там, где выборы признаны недействительными — 15-го. Сам акт волеизъявления народа запланирован на 23 мая, однако в соответствии с 68 статьей Конституции ЦАР Национальная ассамблея приступит к работе с понедельника, 3 мая.

По словам Теофила Момокоама, ANE предстоит организовать выборы еще в 50 районах, из которых восемь не принимали участия в голосовании. В остальных 42-х избирательный процесс проводится повторно.

Избирком ЦАР признал итоги второго тура выборов в законодательные органы республики
Федеральное агентство новостей  / Сергей Чемеков

Такая ситуация сложилась в Центральноафриканской Республике в связи с кризисом, искусственно созданным экс-президентом республики Франсуа Бозизе.

Конституционный суд отказался регистрировать его в качестве кандидата на пост президента страны в связи с наложенными на политика персональными санкциями ООН, а также нарушениями в собранном пакете документов. После этого Бозизе организовал из находившихся в ЦАР боевиков и иностранных наемников конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены», с помощью которой попытался сорвать голосование.

Вооруженные силы страны, обученные российскими инструкторами, при помощи руандийских военнослужащих и консультативной поддержке специалистов из РФ обеспечили безопасное проведение выборов на большинстве участков. Однако в некоторых районах граждане получили возможность выразить свою волю лишь после разгрома действовавших в стране бандформирований.

африка цар
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