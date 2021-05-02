Таджикистан и Киргизия сохранят за собой территории, которыми владели до инцидента на границе

Бишкек, 2 мая. Таджикистан и Киргизия сохранят территориальную целостность в рамках границ, которые были очерчены до конфликта.

Соответствующее заявление озвучил глава киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев. Он отметил, что в ходе переговоров делегаций двух стран также было принято решение отвести военную технику от пограничных территорий и вернуть дополнительные подразделения военнослужащих в места постоянной дислокации.

«Договорились, что за каждой стороной останутся участки, которые принадлежали ей до этих событий», — сказал он.

Кроме того, стороны конфликта пришли к выводу о необходимости создания совместной комиссии по мониторингу исполнения достигнутых договоренностей.

Ситуация на границе у района водозабора «Головной» обострилась из-за конфликта жителями приграничных населенных пунктов 28 апреля. На следующий день массовые беспорядки превратились в вооруженное столкновение между пограничниками Киргизии и Таджикистана, однако сторонам удалось договориться о прекращении огня.