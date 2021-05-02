Лидер ЦАР приступил к поэтапной реализации проекта общенационального диалога

Банги, 2 мая. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера принял во Дворце Возрождения делегацию, состоящую из руководителей различных государственных и частных институтов.

Встреча с должностными лицами высокого уровня прошла в рамках организации общенационального республиканского диалога. Мероприятие позволило людям напрямую обратиться к лидеру страны, задать интересующие вопросы и высказать собственное мнение.

Ранее Туадера обсудил с послами африканских государств общественно-политическую обстановку в республике. Дипломаты поприветствовали желание президента собрать для данной цели демократическую оппозицию и глав вооруженных групп, которые сохранили верность Хартумскому соглашению.

Однако лидер республики категорически отвергает любую возможность переговоров с боевиками, участвовавшими в насилии над мирными жителями.

Движение к общенациональному диалогу приобрело особую актуальность после разгрома действовавших в ЦАР вооруженных группировок, которое подтвердил советник президента республики по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров.