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Российский разработчик ПО расширяет сотрудничество с государствами Африки

Весь мир
Российский разработчик ПО расширяет сотрудничество с государствами Африки
pixabay.com  / 

Москва, 2 мая. Российский разработчик программного обеспечения «МойОфис» расширяет присутствие на Африканском континенте. За три года компания наладила сотрудничество с Камеруном и Бурунди, а также подписала контракт с правительством ДРК.

Глава PR-отдела фирмы Александр Попов в интервью для СМИ отметил важное конкурентное преимущество российского предприятия. Данные пользователей «МойОфис» хранятся на серверах, размещенных в странах-заказчиках.

«Так мы можем быть уверены, что государственным тайнам не будут угрожать хакеры или третьи стороны», — отметил министр начального образования Камеруна Лоран Этунди.

Компания «МойОфис» начала сотрудничество с камерунскими властями еще в 2020 году. По условиям контракта российский разработчик поставляет программное обеспечение в детские сады, школы и высшие учебные заведения западноафриканской страны.

В ближайшие 10 лет Камерун приобретет миллион лицензий на продукт «МойОфис Образование». Причем для вузов компания из России сделала скидку в 93%.

В Республике Бурунди, откуда началось внедрение российского ПО на континенте, заказчиком выступила администрация президента страны. Покупателю передано 300 пакетов офисного программного обеспечения с возможностью полного контроля конфиденциальных данных. Сотрудники российской фирмы также провели обучение будущих пользователей.

По словам Александра Попова, цель компании «МойОфис» в Африке — не только предоставить государственным и корпоративным заказчикам надежное ПО, но и повысить уровень цифровой грамотности молодых жителей континента.

россия африка
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