Политик и руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич ответил в интервью ФАН главе внешнеполитической службы Евросоюза Жозепу Боррелю на критику РФ. По его словам, позиция шакала Табаки является контрпродуктивной.

30 апреля на сайте МИД России появился список из восьми граждан Европейского союза, которым запретили въезд на территорию РФ. В него попали, в частности, председатель Европарламента Давид Сассоли, руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт и еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

В свою очередь глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель назвал санкции России «неприемлемыми и лишенными юридических оснований». Также он выразил полную солидарность с попавшими под российские санкции.

«Это решение, которое прямо нацелено на ЕС и его страны-члены, неприемлемо, лишено всяких юридических оснований. Евросоюз осуждает решение России запретить восьми гражданам государств ЕС въезд на территорию Российской Федерации. <...> ЕС выражает солидарность с этими лицами», — сказал еврочиновник.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Политик Франц Клинцевич в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что подобным образом нельзя говорить с Россией. По его словам, страны Запада должны понимать, что позиция шакала Табаки является контрпродуктивной.

«Они искренне не считают нас за людей, а Россию — за государство. Они на протяжении долгих лет говорят: «Ребята, что вы там дергаетесь. Делайте то, что вам наговорят, и у вас все будет нормально». Но с Россией так разговаривать нельзя. И так действовать в отношении РФ тоже нельзя. Они находятся в заблуждении по поводу реального государственного суверенитета России, которым она обладает по сравнению даже с такими серьезными европейскими лидерами, как Германия, Франция, Италия и Испания. Я про Восточную Европу и бывшие постсоветские страны вообще не говорю, потому что там нет ни суверенитета, ни государственности. К сожалению, должен сказать, они потеряют свою государственность в ближайшее время, если не прекратят вести себя подобным образом. Позиция шакала Табаки является контрпродуктивной. Сегодня для России Шерханов нет. Они должны с этим смириться», — сказал собеседник ФАН.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Также Клинцевич резко ответил Евросоюзу на критику России. По его мнению, если Запад попытается проверить Россию на прочность в военном плане, то «зубы будут выбиты».

«Второе заблуждение стран Запада — они думают, что Россия блефует, заявляя о своих новых видах вооружения. Они не смотрят российское телевидение, поэтому не видят тех плановых мероприятий, которые осуществляют сегодня наши вооруженные силы. Я вам скажу как военный человек: сегодня Россия может в течение недели переместить туда и обратно 30–40 тысяч человек, силы и средства. Мы в советские времена не могли этого сделать. Это были длительные и очень серьезные операции. А сейчас мы эти вещи легко осуществляем. Конечно, все это говорит о том, что Россия, имея такую армию, имеет возможность говорить независимо и делать то, что считает нужным. Напомню, что против нас ввели санкции, а мы ответили адекватно, симметрично и своевременно. И так будет впредь, господа-товарищи. Я уже не говорю о том, что если вдруг вы реально попытаетесь попробовать нас на зуб. Зубы будут выбиты. В этом у меня сомнений нет. Вот ответ простого гражданина Российской Федерации», — резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что немецкий политолог Александр Рар объяснил смысл западных санкций в отношении России.