На развитие туризма в России привлекут более 500 млрд рублей инвестиций

Москва, 2 мая. Объемы финансирования нацпроекта по туризму раскрыл вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Программа развития внутреннего туризма рассчитана на срок до 2030 года. За это время планируется привлечь 529 миллиардов рублей из федерального бюджета и еще 72 миллиарда из региональных средств. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова вице-премьера.

«Планируется привлечение внебюджетных частных инвестиций на строительство инфраструктуры», — отметил Чернышенко.

Нацпроект ставит своей целью обеспечение доступного туристического отдыха для всех граждан России. Приоритет отдается детскому и семейному туризму. Уже в текущем году более 350 тыс. семей отправятся отдыхать на льготных условиях, добавил замглавы кабмина.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин ранее рассуждал о развитии в стране «патриотического туризма».