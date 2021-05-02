Рабочий погиб после падения с 16-го этажа на стройке в Екатеринбурге

Екатеринбург, 2 мая. Мужчина упал с 16-го этажа строящегося здания на улице Челюскинцев, передает пресс-служба СК по региону.

Инцидент произошел на строительном объекте в Екатеринбурге. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», передает агентство URA.RU.

Личность погибшего удалось установить, им оказался 31-летний уроженец Таджикистана. Мужчина трудился разнорабочим и, предположительно, сорвался с мостика во время уборки строительной площадки. Следователи в настоящий момент выясняют обстоятельства и причины смерти, ведется проверка техники безопасности. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.