Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 мая 05:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:18
Шоу-бизнес
Мадс Миккельсен сравнил себя с Джонни Деппом
05:17
Шоу-бизнес
Шэрон Стоун поразила фанатов нестареющей фигурой
05:09
Общество
Фильм «Гнев человеческий» возглавил российский кинопрокат на майских выходных
05:06
Общество
Рудковская показала лицо сына от суррогатной мамы
05:05
Общество
Акватория Невы стала площадкой проведения Международного фестиваля дронов
05:00
Общество
Классик малой прозы. Татьяна Толстая празднует 70-летие
04:51
Общество
Диетолог назвал безопасное для здоровья количество съеденного шашлыка
04:50
Общество
Опрос показал, как повлияла на россиян отмена авиасообщения с Турцией
04:49
Общество
Эпидемиолог перечислил симптомы тяжелой формы COVID-19 у ребенка
04:26
Шоу-бизнес
Кендалл Дженнер разыграла сестер своей помолвкой
04:25
Общество
Сюжет победившей на «Оскаре» короткометражки могли взять из другой картины
04:23
Шоу-бизнес
Ставший женщиной отчим Кардашьян высказался против участия трансгендеров в женском спорте
04:22
Экономика
Финансовый аналитик назвал главную опасность инвестиции в доллары
04:21
Политика
Глава МИД Латвии пригрозил зиме запретом на въезд в страну
04:19
Шоу-бизнес
Дуэйн Джонсон признался, что его в детстве часто принимали за девочку
04:09
Происшествия
Пропавшую в Петербурге 10-летнюю девочку нашли живой
04:08
Общество
Тела двух пропавших альпинистов нашли на Эльбрусе
04:07
Шоу-бизнес
Режиссер «Тора-4» считает, что эта часть может стать лучшим фильмом киновселенной Марвел
04:06
Политика
Госуправление по ядерной безопасности Чехии не исключает участие Росатома в тендере на АЭС
04:05
Общество
Конкурс по Гарри Поттеру отменили в Новой Зеландии из-за трансфобии Роулинг
Все новости

Классик малой прозы. Татьяна Толстая празднует 70-летие

Общество
Классик малой прозы. Татьяна Толстая празднует 70-летие
ТАСС  /  Владимир Старков

3 мая российской писательнице и публицисту, обладательнице литературной премии «Триумф» Татьяне Толстой исполняется 70 лет. По случаю дня рождения талантливого автора ФАН вспоминает ее яркие прозаические работы.

Кысь (2001)

Роман, удостоенный премии «Триумф» и сделавший из Толстой, по мнению некоторых, современного классика. Сюжет разворачивается в постапокалиптической Москве, пораженной неким «взрывом». Книга была задумана писательницей еще в 1986 году после знаменитой чернобыльской катастрофы и писалась ею целых 14 лет. Пропитанная иронией и сарказмом антиутопия вызвала неоднозначные оценки и породила в свое время активную полемику в литературной среде. Неподготовленному читателю придется туго, ведь роман написан на особом языке, где сочетается карикатурный диалект, старинные выражения и заимствования из разных диалектов русского.

Изюм (2002)

Сборник открывает глаза читателя на парадоксы нашей повседневной жизни как в России, так и на Западе. Здесь Толстая богата и на удивительные по остроте и точности наблюдений путевые заметки, так что любителям жанра книга придется по вкусу. Впрочем, любому взыскательному читателю будет чем насладиться, ведь выразительное и меткое слово писательницы, как всегда, на месте.

Классик малой прозы. Татьяна Толстая празднует 70-летие
Global Look Press  / Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Река Оккервиль (2005)

Толстая вошла в литературу в 1980-е годы и сразу же стала известна своими рассказами. Психологизм и гротеск, рассуждения на вечные темы бытия и поиска своего предназначения — все эти темы находят отражение в творчестве писательницы. Сборник «Река Оккервиль» универсален: он подойдет и тем, кто давно дружит со стилем автора, и тем, кто только решился познакомиться с ее творчеством. Сам же одноименный рассказ, увидевший свет еще в 1985 году, исследует болезненный вопрос столкновения мечтаний и реальности и образ маленького человека в театральных декорациях Петербурга.

Женский день (2006)

Как следует из названия, здесь Толстая исследует и выворачивает наизнанку внутренний мир современной российской женщины. Пишет о женщинах с неравнодушной, тонкой и страдающей душой, а еще, конечно же, о любви — к близким и не очень людям и месту, что зовется домом. В самом же рассказе «Женский день» мы смотрим на историю глазами маленькой советской девочки, ожидающей всем известного праздника. Столкновение светлого и невинного детского мира с еще неосмысленным миром взрослых оставляет у читателя неоднозначное, но горьковатое послевкусие.

Девушка в цвету (2015)

Один из относительно свежих сборников Толстой, где поклонники творчества найдут как публиковавшиеся ранее, так и новые автобиографические тексты о молодости и семье, путешествиях во Францию и жизни в Америке. Их органично дополняют написанные простым, но серьезным языком эссе о литературе, кино и искусстве. Малые формы повествования требуют, однако, определенной умственной работы от читателя. Впрочем, этот тезис применим ко всему творчеству российской писательницы.

день рождения писатели толстая
Комментировать
Самое популярное
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 170493 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Общество 67238 30 апреля 2021
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 49123 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Политика 36684 30 апреля 2021
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 32875 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Все новости / Общество / Классик малой прозы. Татьяна Толстая празднует 70-летие
Рейтинг@Mail.ru