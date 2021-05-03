Классик малой прозы. Татьяна Толстая празднует 70-летие

3 мая российской писательнице и публицисту, обладательнице литературной премии «Триумф» Татьяне Толстой исполняется 70 лет. По случаю дня рождения талантливого автора ФАН вспоминает ее яркие прозаические работы.

Кысь (2001)

Роман, удостоенный премии «Триумф» и сделавший из Толстой, по мнению некоторых, современного классика. Сюжет разворачивается в постапокалиптической Москве, пораженной неким «взрывом». Книга была задумана писательницей еще в 1986 году после знаменитой чернобыльской катастрофы и писалась ею целых 14 лет. Пропитанная иронией и сарказмом антиутопия вызвала неоднозначные оценки и породила в свое время активную полемику в литературной среде. Неподготовленному читателю придется туго, ведь роман написан на особом языке, где сочетается карикатурный диалект, старинные выражения и заимствования из разных диалектов русского.

Изюм (2002)

Сборник открывает глаза читателя на парадоксы нашей повседневной жизни как в России, так и на Западе. Здесь Толстая богата и на удивительные по остроте и точности наблюдений путевые заметки, так что любителям жанра книга придется по вкусу. Впрочем, любому взыскательному читателю будет чем насладиться, ведь выразительное и меткое слово писательницы, как всегда, на месте.

Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Река Оккервиль (2005)

Толстая вошла в литературу в 1980-е годы и сразу же стала известна своими рассказами. Психологизм и гротеск, рассуждения на вечные темы бытия и поиска своего предназначения — все эти темы находят отражение в творчестве писательницы. Сборник «Река Оккервиль» универсален: он подойдет и тем, кто давно дружит со стилем автора, и тем, кто только решился познакомиться с ее творчеством. Сам же одноименный рассказ, увидевший свет еще в 1985 году, исследует болезненный вопрос столкновения мечтаний и реальности и образ маленького человека в театральных декорациях Петербурга.

Женский день (2006)

Как следует из названия, здесь Толстая исследует и выворачивает наизнанку внутренний мир современной российской женщины. Пишет о женщинах с неравнодушной, тонкой и страдающей душой, а еще, конечно же, о любви — к близким и не очень людям и месту, что зовется домом. В самом же рассказе «Женский день» мы смотрим на историю глазами маленькой советской девочки, ожидающей всем известного праздника. Столкновение светлого и невинного детского мира с еще неосмысленным миром взрослых оставляет у читателя неоднозначное, но горьковатое послевкусие.

Девушка в цвету (2015)

Один из относительно свежих сборников Толстой, где поклонники творчества найдут как публиковавшиеся ранее, так и новые автобиографические тексты о молодости и семье, путешествиях во Францию и жизни в Америке. Их органично дополняют написанные простым, но серьезным языком эссе о литературе, кино и искусстве. Малые формы повествования требуют, однако, определенной умственной работы от читателя. Впрочем, этот тезис применим ко всему творчеству российской писательницы.