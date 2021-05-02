Вашингтон, 2 мая. Согласно отчету Счетной палаты правительства США, посвященному противоракетной обороне государства, в 2020 году профильное ведомство дважды провалило испытания THAAD-Patriot.

Агентство противоракетной обороны США проводило тестирование по интеграции системы THAAD – Patriot в 2020 году дважды, однако в обоих случаях испытания завершились неудачей. Так в США сообщили о провальных испытаниях новой системы противоракетной обороны.

В правительстве изначально планировали сделать девять таких пусков, но семь были отложены из-за пандемии COVID-19.

THAAD-Patriot представляет из себя мобильную наземную систему, задача которой сводится к защите территории на большой высоте от ракет средней дальности. Комплекс состоит из пусковых установок, радаров, систем управления огнем и связи. В настоящее время в Соединенных Штатах новая система ПВО проходит усиленную модернизацию — комплекс планируется оснастить более мощным радаром.

По мнению обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, главная проблема американской армии кроется в несогласованности действий. Кроме того, он констатировал плохую организованность военных структур, о чем, по мнению эксперта, свидетельствуют многочисленные серьезные разногласия между Белым домом и руководством силовых ведомств.