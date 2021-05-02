Китаец издевался над женой и заставлял жить со свиньями

Пекин, 2 мая. В китайской провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны муж-садист заставлял супругу спать в свинарнике и питаться помоями.

По информации следствия, 39-летний мужчина три года издевался над своей 30-летней женой. Иногда он привлекал к этому делу свою мать. Муж бил женщину, заставлял ее спать со свиньями в хлеву и есть помои, которыми кормил животных. Потерпевшую не поили водой и заставляли делать тяжелую работу.

Когда женщину доставили в больницу, у нее обнаружили перелом носа, запястий, пальцев, старые травмы ребер и многочисленные синяки по всему телу и на лице. Приговор преступнику вынесли в апреле, он получил 18 месяцев тюрьмы. Некоторые правозащитники считают, что приговор садисту вынесли слишком мягкий.

На Байконуре гражданин Казахстана избил знакомую до полусмерти из-за бытовой ссоры, сообщал ФАН. Безработный местный житель по незначительному поводу едва не убил давнюю знакомую.