Роботы-дворники начали свою работу на улицах Хельсинки

Хельсинки, 2 мая. Высокотехнологичные роботы-дворники убирают некоторые улицы и велосипедные дорожки в Финляндии, правда, только в ночное время суток.

Компания Trombia Technologies вывела на улицы столицы Финляндии, Хельсинки, роботов-дворников под названием Trombia Free. Об устройстве автоматизированных уборщиков сообщили специалисты издания New Atlas.

Внешний вид робота напоминает мини-автомобили из фантастических фильмов о будущем. Его длина составляет примерно 3,5 метра, а ширина — 2,3 метра. Эти размеры применимы только к роботу, находящемуся вне работы. Во время уборки же он выдвигает специальные щетки, становясь больше. Машины двигаются с довольно небольшой скоростью, однако эффективно выполняют свою задачу.

Для координации робот использует датчики LiDAR — технологию компьютерного зрения. Это позволяет Trombia Free обходить препятствия и не застревать на месте. Автоматизированный уборщик способен выполнять свою работу в любое время суток. Как уточнили эксперты, время работы машины составляет примерно 17 часов от одной зарядки.

Ранее сообщалось, что американские ученые описали принцип удерживания предметов. В перспективе это может помочь в создании более совершенных роботов.