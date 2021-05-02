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Шоу-бизнес
Принц Чарльз все еще злится на принца Гарри и Меган Маркл из-за скандального интервью
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Принц Чарльз все еще злится на принца Гарри и Меган Маркл из-за скандального интервью

  /   Обновлено: 02 мая 2021 19:55
Шоу-бизнес
Принц Чарльз все еще злится на принца Гарри и Меган Маркл из-за скандального интервью
Global Look Press  /  Pool

Лондон, 2 мая. Принц Чарльз все еще злится на своего сына, герцога Сассекского Гарри, и его жену Меган Маркл из-за скандального интервью Опре Уинфри, которое они дали в начале марта.

Пара, отказавшаяся от королевских привилегий и обязанностей, покинула Лондон и переехала жить в Калифорнию. Было ожидаемо, что супруги захотят во всеуслышание рассказать о жизни во дворце, ведь принц Гарри и Меган Маркл страдали от нападок желтой прессы.

Герцогиня в беседе с Опрой Уинфри рассказала о расизме в Букингемском дворце, а также о случившемся между ней и Кейт Миддлтон конфликте. Меган Маркл призналась, что жена принца Уильяма довела ее до слез. Это интервью легло «черным пятном» на репутацию королевской семьи и вызвало бурный ажиотаж среди прессы. Появилось даже официальное письмо, в котором дворец пообещал разобраться со всеми случаями нетерпимости.

Принц Чарльз все еще злится на принца Гарри и Меган Маркл из-за скандального интервью
Global Look Press  / Cbs/Keystone Press Agency

По словам инсайдера издания US Weekly, отец принца Гарри все еще злится на него и его жену за то, как они поступили с членами королевской семьи.

«Чарльз все еще злится из-за того, что Гарри бросил тень на него и королевскую семью в большом интервью», — отмечается в источнике.

Принц Гарри впервые увиделся с отцом после интервью, когда прилетел на похороны дедушки, которые прошли 17 апреля. Однако почти сразу после траурной церемонии он вернулся в США, где его ждала беременная вторым ребенком Меган Маркл.

По словам автора книги «История принца Гарри» Дункана Ларкомба, герцог Сассекский — натура вспыльчивая. Внук британской королевы жалеет о сказанном во время интервью, но пошел на этот шаг из-за обиды на родственников.

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