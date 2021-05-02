В Китае создали бактерии для очищения окружающей среды от пластика

Пекин, 2 мая. Бактериальные штаммы, которые могут разлагать пластиковые отходы полиэтилена и полиэтилентерефталата, разработали ученые Института океанологии Китайской академии наук.

Исследование, в ходе которого использовались сотни образцов пластиковых отходов в прибрежных водах провинции Шаньдун в восточной части КНР, помогли выработать три бактериальных штамма. С их помощью они смогли создать бактерию, которая могла бы жить в загрязненной среде, разлагать полиэтилен и другие вещества.

Китайские специалисты сумели получить несколько ферментов, благодаря чему полиэтиленовый пластик можно разрушить всего за сутки. Теперь ученые намерены продолжать работу в том же направлении, чтобы начать создавать микробиологические продукты против пластиковых отходов.

Отходы кукурузы могут помочь решить проблему очистки воды. Как сообщалось ранее, ученые из США предлагают перерабатывать их в активированный уголь, использующийся для фильтрации.