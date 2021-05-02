Член КПРФ заявил о выходе из партии в знак протеста против переизбрания Дорохина

Москва, 2 мая. Бывший депутат Госдумы РФ и член ЦК КПРФ Иван Никитчук вышел из партии в знак протеста против переизбрания депутата Павла Дорохина в политсилу.

По данным URA.RU, он состоял в партии почти 50 лет. По словам Никитчука, Дорохин не имеет никакого отношения к коммунистам и является «белогвардейцем чистой воды». Помимо этого, политик не собирается вступать в другие партии и останется «беспартийным коммунистом».

«Да, я заявил на съезде (о выходе из партии — Прим. ред.)», — подтвердил Никитчук.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что власти Российской Федерации должны закрыть КПРФ и внести партию в список антигосударственных объединений.