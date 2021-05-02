В Нижнем Новгороде мужчина изнасиловал десятилетнюю школьницу

Нижний Новгород, 2 мая. Мужчина посреди улицы напал на десятилетнюю девочку и изнасиловал ее. С серьезными травмами пострадавшую доставили в больницу.

Инцидент произошел в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Утром незнакомец подкараулил ребенка недалеко от дома и надругался. Медики диагностировали у школьницы травму головы и половых органов.

Предполагаемого злоумышленника задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14 лет. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.

Работник администрации одного из населенных пунктов Костромской области получил срок за изнасилование 15-летней девочки, сообщало Федеральное агентство новостей. С потерпевшей он познакомился в социальных сетях.