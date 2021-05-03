В Донбасс приехали британцы, а Зеленский посетил границу с Крымом

В Донбассе наметился небольшой спад количества обстрелов, а в Мариуполь приехали британские военные. Продолжается подготовка встречи президентов России и США, где основной темой станут российско-украинские отношения. Вместе с тем Петр Порошенко не оставляет надежд на реванш и ставит «палки» в колеса Владимиру Зеленскому. Киев принимает закон о распродаже земли, на фоне чего растет военное сотрудничество и расширяется география интересов стран-членов НАТО. В энергетической сфере Украины проведены рокировки управленцев, которые должны вывести атомную энергетику из кризиса, а также модернизировать газотранспортную систему страны.

Оперативная обстановка в Донбассе

Количество нарушений за прошедшую неделю на удивление пошло вниз и сократилось в 1,7 раза (990 обстрелов против 1770).

Федеральное агентство новостей /

При этом спад наметился с пятницы — по мере приближения к майским праздникам, что на фоне провальных переговоров контактной группы по поводу «Пасхального перемирия» вселяет определенный оптимизм о вероятности относительной стабилизации ситуации хотя бы на период праздников.

На северном фронте наиболее напряженной ситуация была в районах Золотого (57 км западнее Луганска) и Попасной (65 км юго-западнее Луганска), где позиции занимает 92-ая механизированная бригада. Ситуация на этом участке всегда оставалась довольно сложной, как правило, по причине попыток украинских военных удлинить свои окопы в направлении позиций защитников Донбасса и тем самым занять «заветное» межпозиционное пространство. Кроме того, периодически украинские военные появляются на позициях, с которых их отвели в 2019 году, что и было зафиксировано 29 апреля миссией ОБСЕ.

Федеральное агентство новостей /

На центральном участке фронта сложная ситуация сохранялась в пригородах Донецка и Горловки, где позиции противоборствующих сторон довольно близко расположены друг к другу. Этот фактор, помноженный на постоянные действия разведывательных групп, инженерное оборудование позиций и применение БПЛА, и ведет к росту количества обстрелов.

Именно на одном из таких районов в северном пригороде Донецка Ясиноватой 1 мая средствами РЭБ НМ ДНР, была пресечена попытка применения БПЛА типа «квадрокоптер» с устройством сброса и гранатой. К слову, такие аппараты с различной нагрузкой (мины, гранаты, зажигательные смеси) используются всеми сторонами конфликта, так как позволяют обходить ограничения Минских соглашений по применяемым калибрам (запрет на использование вооружения калибром более 100-мм) и достаточно эффективно осуществлять поражение либо минирование позиций оппонента на глубине до 5 км.

На территории ДНР 27 апреля в районе Софиевки (40 км северо-восточнее Горловки) миссией ОБСЕ была зафиксирована тренировка подразделений защитников Донбасса с боевой стрельбой. Расценена она была как нарушения, которые составили практически 50 процентов от всех зафиксированных в Донецкой области (103 из 217). При этом на таком же удалении от линии соприкосновения (20-15 км) тренируются и украинские солдаты, однако их миссия ОБСЕ не замечает и дело тут совсем не в «закрытых глазах» международных наблюдателей. Вся суть в установленной в непосредственной близости от полигона НМ ДНР видеокамере мониторинговой миссии ОБСЕ, которая уже не первый раз фиксирует боевую деятельность народной милиции.

По другую сторону фронта миссией ОБСЕ зафиксирована активная постановка противотанковых минных полей неподалеку от Донецка — в Невельском (13 км западнее Донецка) и Авдеевке (5 км севернее Донецка). При этом количество мин в них превышает 1 тыс. единиц, что говорит о том, что Киев ожидает активных действий со стороны ДНР на этих направлениях. В свою очередь, защитники Донбасса минируют участки фронта на южном направлении.

Кроме того, на неделе сотрудниками МВД и НГ Украины были проведены оперативные и профилактические мероприятия в Торецке (10 км северо-западнее Горловки). Учитывая близость города к контрольному пункту пропуска «Майорск» на северо-западной окраине Горловки, наиболее вероятно, что целью деятельности украинских силовиков была борьба с контрабандой, которая несмотря ни на что процветает.

facebook.com/pressjfo.news / Операция объединенных сил

В контексте подготовки примечательна и проведенная тренировка передовых авиационных наводчиков 12 бригады армейской авиации на аэродроме Краматорска (73 км северо-западнее Донецка). Военные учились наводить на наземные цели вертолеты Ми-8МСБ, что говорит о до сих пор не решенных проблемах некомплекта штурмовых вертолетов в ВС Украины.

facebook.com/pressjfo.news / Операция объединенных сил

Не обошли стороной на этой неделе центральный фронт и политические вопросы. В его тылу, в Северодонецке (70 км северо-западнее Луганска) и Славянске (90 км северо-восточнее Донецка), открыты почетные консульства Литвы и Латвии. Это означает, что деятельность прибалтийских стран на юго-востоке Украины будет только расширяться. И речь не только о гуманитарных организациях и бизнесе, но и о разведывательной деятельности и делах информационного противоборства.

На южном фронте «горячо» было практически вдоль всей линии. Дело тут в пришедших:

в середине апреля в район Мариуполя 128-ой горно-штурмовой бригады (сменила 36-ую бригаду морской пехоты);

на прошлой неделе в район Волновахи 93-ей механизированной бригады (поменяла 53-ю механизированную бригаду).

Как водится, сразу после занятия новых позиций соединения начали осваиваться на новом месте, активно вести разведку, дооборудовать позиции, а также пытаться вскрыть системы огня защитников Донбасса.

Подразделения же смененной 53-ей механизированной бригады, по всей видимости, уже убыли на один из полигонов. Ведь именно погрузку артиллерийского дивизиона соединения еще 26 апреля заметил патруль ОБСЕ на станции в Хлебодаровке.

Негативное влияние на общий информационный фон вокруг ДНР продолжают оказывать попытки навязать силовиками республики свои правила для проезда патрулей миссии ОБСЕ. Так, при попытке проехать через пункт пропуска в Еленовке сотрудники СГБ ДНР попытались досмотреть автомобили ОБСЕ и заполнить декларацию на провозку грузов, сотрудники миссии отказались и вернулись на базу в Донецк. Учитывая наличие мандата позволяющего сотрудниками ОБСЕ беспрепятственно действовать на всей территории конфликта, продолжение таких действий будет только и дальше ухудшать имидж народных республик, а также давать отдельные поводы для обсуждений на международных площадках.

Кроме того, в контексте оперативной обстановки на юге Украины довольно примечательным был визит украинского президента Владимира Зеленского на позиции группировки войск «Юг», действующей напротив Крыма. В рамках визита Зеленский провел совещание в Херсонской областной администрации по ситуации в регионе.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Также Зеленский побывал и на позициях десантников, несущих службу по прикрытию границы с Крымом, ознакомился с местами их проживания.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Основной темой, которую обсуждал Зеленский, стала готовность к отражению возможного наступления РФ со стороны Крыма и Донбасса, которое, по мнению Киева, будет иметь цель восстановить водоснабжение полуострова.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Примечательно, что в ходе мероприятий у десантников группировки войск «Юг» засветилось два разных шеврона, относящихся к 95-ой десантной штурмовой и 81-ой аэромобильным бригадам. Это говорит о том, что вблизи Крыма находятся подразделения из состава двух указанных соединений, скорее всего батальонного уровня.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Переговорный процесс и закулисные войны

На этой неделе со скрипом, но продолжилась подготовка встречи президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. Если на прошлой неделе в качестве площадки для встречи рассматривался Израиль, то на этой свою посредническую помощь предложил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Скорее всего, трудности в ее реализации лежат в плоскости параллельно организуемых переговоров президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена (ожидаются в течение июня), которые по замыслу американских стратегов должны состояться первыми. Тем более в ходе встречи Байден намерен обсудить вопросы, связанные с Украиной.

На саммите Байдена и Путина Украина будет в приоритете - Салливанhttps://t.co/iguSaxPBWC — VESTI (@vesti) April 30, 2021

Именно для обсуждения условий, а скорее их доведения, в течение мая Украину посетит государственный секретарь США Энтони Блинкен.

29 апреля Telegram-канал «Легитимный» сообщил уже о подготовке телефонного звонка, а не личной встречи президентов РФ и Украины.

В этом ключе примечательно, что в самый разгар переговоров по встрече российского и украинского лидера (20 апреля) в Верховной Раде члены партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» зарегистрировали законопроект, запрещающий поставки воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.

Интересно это тем, что вопрос возобновления водоснабжения полуострова, скорее всего, был бы затронут на переговорах Путина с Зеленским и имел все шансы быть решенным в пользу России. Учитывая этот фактор, а также амбиции Порошенко, целей этот законопроект имеет несколько:

сбить рейтинги правящей партии в ходе обсуждения;

инициировать общественное обсуждение и исключить саму возможность разговора на эту тему между президентами, что снизит вероятность достижения консенсуса.

Более того, принятие такого закона в целом может и снизить саму вероятность встречи президентов РФ и Украины до нуля.

Такие действия бывшего президента не остались без ответа президента нынешнего, и 28 апреля государственное бюро расследований провело обыски в двух компаниях: на заводе «Кузня на Рыбальском» и в подразделениях ПАО «Богдан Моторс». Первой до осени 2018 года владел сам Порошенко, а вторая принадлежит его бизнес-партнеру Олегу Гладковскому. Следствие проводится в рамках уголовного дела по фактам закупки в период 2015-2019 гг. министерством обороны военной техники, оборудования и услуг ненадлежащего качества и по завышенным ценам. Получается, что под удар результатов расследования в любом случае попадает бывший президент, а значит, само следствие вполне может являться предупреждением.

Расширение влияния стран-членов НАТО на Украине

Украина продолжает пытаться войти в НАТО, используя для этого не только вовлечение стран-членов в свою экономику, но и расширяя военное сотрудничество.

На этой неделе в Международном центре миротворчества и безопасности в ходе планирования стратегического учения «Объединенные усилия-2021» договорились о формировании многонациональных подразделений уровня «батальон», действия которых будут отрабатываться. При этом основу их составят украинские подразделения, что фактически является планомерной подготовкой ВС Украины как минимум к проведению совместных операций, а как максимум к привлечению в состав cовместной оперативной группы очень высокой готовности НАТО (VJTF). На этом фоне Турция планирует привлечь Украину к участию в национальном учении ВМС Dogu Akdeniz в восточной части Средиземного моря, которое запланировано на конец 2021 г. Чуть ранее, осенью, на реке Дунай и Черном море будет проведено совместное учение Румынии и Украины «Риверайн-2021». Особенностью его станет проведение совместной высадки морского и воздушного десантов, что само по себе является не очень дружественным жестом в сторону России и полуострова Крым.

На этом фоне растет и присутствие иностранных военных на Украине. В конце апреля в Мариуполь, что у самой линии соприкосновения, прибыли британские советники. Целью является обучение приступившей к боевому слаживанию 56-ой мотопехотной бригады в рамках миссии ORBITAL. Примечательно, что ранее инструкторы Великобритании далее Николаевской и Одесской областей не залезали.

Федеральное агентство новостей /

Это и понятно, ведь две этих южных области и представляют интерес для Соединенного Королевства по причине наличия в них крупных торговых узлов.

И вот с этого года влияние британской короны начало распространяться на восток, сначала в Днепропетровскую область, потом в Харьковскую, а теперь добрались они и в Донецкую область.

UK instructors of @7AirDefence deliver training of air defence planning, in line with NATO standards for the Ukrainian Air Force. #OpORBITAL continues to deliver maritime and air training to deepen the UK-#Ukraine defence partnership.#StrongerTogether pic.twitter.com/MxCrCLTV5L — UK in Ukraine ???????????????? (@UKinUkraine) February 17, 2021

Пользуются они нормой принятого в этом году закона о допуске иностранных солдат на Украину, который разрешает присутствие военных США и стран НАТО во всех пунктах дислокации ВС Украины.

Этими же нормами пользуются и канадцы.

Интерес их в основном лежит в Криворожской и Одесской областях, ограничиваясь железорудным месторождением и путями доставки сырья.

Именно поэтому канадские боевые пловцы сейчас активно участвуют в обучении будущих инструкторов Школы водолазов в Одессе.

Марш националистов и грядущая распродажа земли на Украине

28 апреля в центре Киева несколько сотен радикалов провели марш в честь дивизии СС «Галичина» (тактическое соединение СС, состоящее из украинских добровольцев).

Митинг этот, являясь не более чем провокацией, показал довольно низкую поддержку таких идей среди украинского населения. Однако сам факт дозволения и проведения марша сторонников фашистов по центру города-героя, познавшего все ужасы нацистского режима, довольно тревожен, ведь, как говорят, «вода камень точит».

"Марши проводили и будем проводить". Как на Западной Украине прославляют дивизию СС "Галичина" https://t.co/dhIfoYLFjA — виталий подрезов (@DBNFKIR16) May 2, 2021

Кроме того, проведение мероприятия вызвало довольно бурные обсуждения как в самой Украине, так и на международной арене, чем заполнило информационную повестку. А в это время Верховная Рада приняла законопроект №2194, который открывает земельный рынок Украины для иностранцев и с конца 2019 года лоббируется Международным валютным фондом.

Федеральное агентство новостей /

Вполне возможно, что марш радикалов был специально организован офисом президента именно под этот законопроект. Недаром в последнее время Киев поднимал тему земельного вопроса в переговорах с Турцией, ОАЭ и Катаром. Более того, вполне вероятно, что кусочек от земельного пирога Украины намереваются отхватить Великобритания, Канада, США и страны ЕС.

Энергетические игры

На неделе также произошли небольшие рокировки в энергетическом секторе Украины. Со своей должности был уволен глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, а на его место назначен так и не ставший министром энергетики Юрий Витренко.

Федеральное агентство новостей /

Учитывая, что компания «Нафтогаз» отвечает не только за добычу энергоресурсов, но и резервирование мощностей украинской газотранспортной системы, следует ожидать дальнейших мероприятий по переориентации маршрута поставки газа с запада на восток. Скорее всего, завершить модернизацию национальной газотранспортной системы Киев будет пытаться до окончания транзитного договора с Россией к 2025 году.

Главой министерства энергетики был поставлен Герман Галущенко, долгое время работавший в «Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом».

Федеральное агентство новостей /

Компания эта является оператором и владельцем всех атомных электростанций на Украине, находящихся сейчас в упадке. Поэтому, скорее всего, новый министр энергетики и назначен, чтобы вывести отрасль из кризиса.

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