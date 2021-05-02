Депутат Госдумы сообщил, что Чехией управляют извне

Москва, 2 мая. Депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий прокомментировал ситуацию с высказыванием главы Минюста Чехии Марии Бенешовой по делу о взрывах во Врбетице.

Ранее чешский министр сообщила о существовании нескольких версий причин взрывов на складах с боеприпасами в деревне Врбетице. После этого ее вызвал премьер-министр страны Андрей Бабиш.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, власть в Чехии уже не самостоятельна. Ею управляют извне, поэтому Россию пытаются назначить «виновной» в этом деле.

«Теперь, какие бы ни были варианты, какие бы ни были найдены конкретные решения или причины взрыва, в любом случае их будут отвергать, прятать», — отметил депутат.

Сегодня Чехии, Польше, а также странам Прибалтики приказали вести «русофобскую политику». Поэтому те, кто будет говорить правду, подвергнутся гонениям со стороны власти, заключил Водолацкий.

Ранее первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек осудил Бенешову за ее слова и заявил о существовании лишь одной версии о причинах взрывов во Врбетице.