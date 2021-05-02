Правительство Украины предложило отложить роспуск набсовета «Нафтогаза»

Киев, 2 мая. Кабмин предложил членам набсовета НАК «Нафтогаз Украины» продолжить работу, сообщается на сайте украинского правительства.

В сообщении сказано, что соответствующее решение было принято, поскольку пока не выбран новый состав совета. Правительство предложило им остаться на своих должностях распоряжением от 28 апреля 2021 года №370.

«На период проведения нового конкурса и избрания новых независимых членов Наблюдательного совета», — говорится на сайте.

Ранее сообщалось, что майские праздники на украинской территории обернулись плохими новостями в топливно-энергетической области. С начала месяца все потребители природного газа в стране переходят на годовые контракты.