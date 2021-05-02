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Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на заброшенных дачах под Курганом

  /   Обновлено: 02 мая 2021 19:50
Происшествия
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на заброшенных дачах под Курганом
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Курган, 2 мая. Открытое горение на территории садоводческого товарищества «КМЗ-4» удалось ликвидировать, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В тушении пожара принимали участие 111 человек и 45 единиц спецтехники, в том числе вертолет Ми-8. На полыхающие участки с воздуха было сброшено 100 тонн воды. Шоссе Тюнина снова открыто для проезда автомобилей. Площадь возгорания составила 9 гектаров, добавили в ведомстве.

Огонь охватил заброшенные дачи и сухую растительность, из-за сильного задымления движение транспорта в районе ЧП было приостановлено. Пламя быстро распространялось из-за сильных порывов ветра. Предположительно, возгорание произошло по вине пьяных местных жителей, которые решили поджечь сухую траву, сообщал ФАН,

пожар курган дачи
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